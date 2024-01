Kliknij i wprow

KOLEKCJA AI&I - DUET CZŁOWIEKA I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI PUZZLE, KTÓRE ZACZĘŁY SIĘ OD SŁÓW



Puzzle Tuzzle, to niewątpliwa ciekawostka na polskim rynku łamigłówek. Ciekawi nie tylko sposób powstania kolekcji AI&I czy zaskakujące opakowanie. Warto wspomnieć, że przy pomocy sztucznej inteligencji powstały także filmy, a zawarte na stronie internetowej puzzli opowiadania czytane są przez lektora stworzonego przez generator AI.

Pracę nad kolekcją AI&I twórcy Tuzzle zaczęli od napisania krótkich opowiadań. Historii inspirowanych tym, co we współczesnym świecie poruszyło ich najbardziej np. kryzys męskości, instagramowa idylla, życie w ciągłym biegu. Na podstawie 6 opowiadań: “ Tam zaczyna się niebo”, “Mężczyzna z kawałków złożony ”, “Zebra, która zrozumiała”, “Król wśród pechowców”, “Demon w psiej skórze” i “Klaun na nocna zmianę” powstały szkice głównych bohaterów. To one posłużyły za wzór, na podstawie którego sztuczna inteligencja wygenerowała elementy ilustracji , z których następnie stworzono puzzle.

Nieco mroczne, figlarne i inspirujące. Puzzle stanowiące połączenie dwóch światów - klasycznej, układanki i nowoczesnej technologii . Puzzle o niecodziennych wzorach, intrygujących tytułach, zaskakujących opakowaniach z historiami bohaterów w środku. Układanki z efektem “wow”.